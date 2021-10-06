Разумков пустил журналистов в кулуары Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента, сообщила пресс-секретарь председателя Ольга Туний.
«В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах! Теперь в пресс-центре на 3-м этаже могут работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний — 30 человек, в кулуарах 2-го этажа — 200 человек», — написала Туний в Facebook в среду утром.
По ее словам, также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
Согласно документу, в пресс-центр на третьем этаже допускается от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до четырех человек), от информагентств — до двух человек, от других изданий — по одному человеку.
В кулуары второго этажа пленарной части Рады допускаются от ТВ-каналов — не более одной съемочной группы (до двух человек), от информагентств, в том числе фотокорреспонденты, — до двух человек, от других изданий — по одному человеку.
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