В ОП снова уверяют, что вопрос отставки Разумкова поднял не Зеленский

Вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поднял руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а не президент Украины, более того, этот вопрос не обсуждался в Офисе президента, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Давид Арахамия взял подписные листы. Тут вопрос — поднимает он вопрос (отставки Разумкова — Ред.) или президент? Как я думаю, если Давид Арахамия взял подписные листы, то он и поднимает этот вопрос», — сказал Тимошенко журналистам в Трускавце Львовской области в пятницу.

Он добавил, что в Офисе президента отставку Разумкова не обсуждали.

Тимошенко не исключил, что этот вопрос может быть обсужден на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце.