Рада уволила Дмитрия Разумкова

Народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

За проголосовали 284 депутата. В частности, 215 голосов в поддержку этого решения дала фракция «Слуга народа», 20 — фракция «Батькивщина», 6 — «Голос», группы «За майбутне» и «Довира» — 19 и 18 голосов соответственно, 6 голосов — внефракционные нардепы. Фракции «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» не дали за отставку Разумкова ни единого голоса.

В то же время фракции ОПЗЖ и «Евросолидарность» дали 23 и 27 голосов соответственно против такого решения. Также «против» проголосовали 7 нардепов фракции «Слуга народа», 8 — фракции «Голос», 1 — «Батькивщины» и 8 внефракционных.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.