Львовская область уже завтра может попасть в «красную» зону карантина

Львовская область уже второй день подряд превышает показатели госпитализации больных с коронавирусом и загруженности коек с кислородом. Если ситуация не изменится, то завтра государственная комиссия ТЭБ и ЧС может объявить красную зону эпидопасности.

Об этом во время брифинга сказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает Укринформ.

«Эпидситуация на Львовщине остается напряженной, но контролируемой. Уровень госпитализации остается по-прежнему высоким. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, то у нас далеко за 70. Уже вчера и позавчера мы пересекли отметку в 65% загруженности коечной сети с кислородом по области. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону», — отметил Чемерис.

По его словам, согласно постановлению Кабмина, для усиления карантина до красного уровня эпидопасности нужно, чтобы в регионе три дня подряд превышали предельные показатели по крайней мере двух из пяти индикаторов — количество госпитализированных больных, уровень роста госпитализаций, загруженность коек с кислородом, количество ПЦР-тестов или процент выявленных больных.

Кроме того, Чемерис акцентировал, что предельным является коэффициент допустимой нормы выявления новых инфицированных коронавирусом. Если норма 20%, то на Львовщине он уже несколько дней колеблется от 18,8% до 19,6%. В целом область уже достигла пиковых показателей весенней волны: на сегодняшнее утро 2 828 пациентов находятся в стационарах (в том числе 2,5% вакцинированных), ежедневно госпитализируют от 280 до 350 человек. За минувшие сутки на Львовщине от коронавируса умерли 65 человек.

Сейчас в области 23 больницы принимают больных с коронавирусом — это 4 400 коек, обеспеченных кислородом. На днях в перечень добавили Золочевскую центральную районную больницу и Львовскую областную клиническую больницу.

По данным Львовской ОГА, за предыдущие сутки, 18 октября, в области провели 2 605 исследований на коронавирус, из них 959 — положительных. В стационарах находится 2 828 (65,31%) больных, из них в реанимации — 184 человека. За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили у 165 242 человек, умерли 4 263 человека.