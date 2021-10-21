Чиновники Киевской муниципальной охраны попались на масштабной коррупции

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии «Муниципальная охрана», действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева ущерб на 4,6 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, и продолжил нынешний исполняющий обязанности директора.

«Нажиться» решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества Киева и охране общественного порядка. В течение 2019-2020 лет чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн", — говорится в сообщении.

По результатам экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему.

Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.