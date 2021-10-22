Убитая на съемках фильма актером Болдуином оператор родилась в Украине

Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.

Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

«Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», — говорится в биографическом разделе сайта.

Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

В своем аккаунте в Instagram Хатчинс характеризовала себя как «неутомимого мечтателя» и «адреналинового наркомана».

В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).