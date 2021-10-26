Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за продажу конфет из РФ

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) сообщила о том, что в Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России.

«Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей — ПАО «Красный Октябрь» г. Москва, ОАО «Кондитерский концерн „Бабаевский“, кондитерской фабрики „Победа“ г. Москва, г. Старый Оскол Белгородской области, АО „АКконд“ г. Чебоксары — конфеты девяти наименований. За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали», — проинформировало ведомство во вторник.

По словам руководителя ведомства Владиславы Магалецкой, подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. «Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность ее невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», — заявила Магалецкая.

Украина запретила импорт российских продовольственных товаров весной 2014 года.