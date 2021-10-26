В Telegram появится реклама

Telegram скоро запустит сервис официальных рекламных сообщений. Доход от него позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис, написал во вторник его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«Скоро в каналах Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения. Большинство пользователей едва ли заметит это изменение... Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал он.
Дуров уточнил, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. По его словам, реклама затронет только большие каналы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны компании. Основатель мессенджера также подчеркнул, что для показа рекламных сообщений не будут использоваться личные данные пользователей, а их содержание будет зависеть только от тематики каналов, в которых она будет выводиться.
Создатель мессенджера добавил, что официальные рекламные сообщения будут намного более комфортными для пользователей, чем та реклама, которую сейчас публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений.
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