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В Латвии собираются объявить мобилизацию из-за ковида

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В Латвии собираются объявить мобилизацию из-за ковида

Министерство здравоохранения Латвии 29 октября планирует подать правительству страны запрос об объявлении мобилизации из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник заявила руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

«Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы», — приводит ее слова местное агентство LETA. По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября.

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс со своей стороны указал, что планирует подать в правительство распоряжение о частичной или локальной мобилизации человеческих ресурсов. Как ожидается, повестки о мобилизации будет рассылать возглавляемое им ведомство. Кроме того, будут определены медицинские специальности, на которые будет распространяться мобилизация. «В любом случае мобилизованным врачам будут платить из государственного бюджета, финансирование будет предоставлено, и правительство решит, какой вариант использовать», — подчеркнул он.

Как пояснила Хейберга, повестки получат работники частных медицинских учреждений, а также медики, не работающие в отрасли здравоохранения. За невыполнение повестки может грозить уголовная ответственность, предупредила она.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в свою очередь указал, что уже сейчас нужно обратиться к людям, которые будут мобилизованы, чтобы они были готовы к изменениям. По его словам, в результате мобилизации может быть ограничена работа некоторых лечебных учреждений, поэтому им потребуется поддержка со стороны государства.

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Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действует комендантский час с 20:00 до 05:00 (совпадает с мск). Кроме того, с 11 октября до 11 января 2022 года в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения ковида, а с 7 октября из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация в системе здравоохранения.

Латвия, коронавирус
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