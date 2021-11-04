Путин заявил, что Крым и Севастополь «навсегда с Россией»

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова «суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа». Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

Он заявил, что мемориальный комплекс якобы служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — заявил Путин.

Напомним, что Крым и Севастополь были аннексированы Россией в 2014 году. Мировое сообщество не признает суверенитет РФ над этими территориями.