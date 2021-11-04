ЕС завтра исключит Украину из «зеленого списка»

Послы Европейского союза завтра, 5 ноября, пересмотрят карантинный «зеленый список» третьих стран. Ожидается, что Украину исключат из этого списка.

Об этом сообщает брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

«Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного европейского списка безопасных стран. Исключение из списка должно состояться уже на следующей неделе», — отметил журналист на странице в Twitter.

Как известно, в «зеленый список» попадают страны с положительной ситуацией с коронавирусом. ЕС рекомендует государствам-членам открывать границы для путешествующих из стран, находящихся в «зеленом списке».

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что почти нет надежд на то, что Украина останется в «зеленом списке» Евросоюза.