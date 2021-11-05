Сенатор-республиканец призвал Байдена не допустить повторения Афганистана в Украине

Президенту Джо Байдену предстоит проверка на прочность в построении отношений с Россией, заявил американский сенатор-республиканец Том Коттон в статье для газеты Wall Street Journal.

По его мнению, президенту США нужно срочно отвлечься от климатической повестки и переключить внимание на Москву и ее агрессивные действия по отношению к Украине. Сенатор Коттон напомнил о стягивании к украинским границам Вооруженных сил РФ и назвал европейский топливный кризис желанием Кремля перекрыть поток газа и тем самым использовать свое влияние на рынке энергоносителей в политических целях.

Американского политика не устроила реакция Джо Байдена на происходящее. В очередной раз в качестве необходимых мер были названы поставки в Украину летального оружия и изоляция России от мирового финансового рынка. «Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала еще одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для сдерживания России и заставить Путина занять оборонительную позицию», — заявил Коттон.