Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о деолигархизации (законопроект № 5599) — соответствующая отметка появилась на странице законопроекта на сайте парламента.
Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» передан на подпись президенту Украины.
Напомним, ранее Верховная Рада устранила несогласованности в тексте принятого закона. Так, большинство народных депутатов на пленарном заседании в среду поддержали устранение несогласованностей в статьях 5, 7 и 9 закона.
Согласно предложениям, опубликованным в сравнительной таблице на сайте парламента и за которые проголосовали депутаты, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Вместе с тем СНБО уполномочен и на исключение кого-либо из соответствующего реестра.
Кроме того, Рада поддержала предложение первого вице-спикера Александра Корниенко касательно того, что законопроект должен подписывать председатель ВР Руслан Стефанчук.
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