В «Борисполе» продолжают ловить владельцев поддельных сертификатов

В международном аэропорту «Борисполь» правоохранители в ходе проверок обнаружили еще 10 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID. Владельцев фейковых документов поймали 9 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
«8 ноября на территории аэропорта 10 человек предъявили поддельные документы по вакцинации», — говорится в сообщении.
По факту подделки и использования поддельных документов полицейские возбудили уголовные производства по ст. 358 УК Украины. Каждый факт будут проверять, чтобы предоставить соответствующую правовую квалификацию.
Напомним, народные депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за подделку и использование поддельных сертификатов.
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