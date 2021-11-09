В «Борисполе» продолжают ловить владельцев поддельных сертификатов

В международном аэропорту «Борисполь» правоохранители в ходе проверок обнаружили еще 10 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID. Владельцев фейковых документов поймали 9 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«8 ноября на территории аэропорта 10 человек предъявили поддельные документы по вакцинации», — говорится в сообщении.

По факту подделки и использования поддельных документов полицейские возбудили уголовные производства по ст. 358 УК Украины. Каждый факт будут проверять, чтобы предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, народные депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за подделку и использование поддельных сертификатов.