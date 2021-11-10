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Минздрав планирует до конца года сделать 48 миллионов COVID-прививок

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Минздрав планирует до конца года сделать 48 миллионов COVID-прививок

Министерство здравоохранения ставит целью сделать в Украине до конца 2021 года 48 млн прививок против COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщила аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко во время круглого стола «Адвокация в поддержку стратегий по вакцинации против COVID-19 согласно Дорожной карте и их выполнение в Украине», который проходил в Краматорске.

«Нашей целью является 48 млн прививок до конца года. Мы делали максимально 317 тыс. прививок в день, но чтобы достичь цели в 48 млн прививок, нужно в день их делать 350 тыс. Эти показатели достаточно реальные», — отметила Каркищенко.

Она напомнила, что по состоянию на сегодняшний день в Украине проведено 19,9 млн прививок, и 11,7 млн граждан получили первую дозу, а 8,2 млн — привиты двумя дозами, работают более 3300 пунктов прививок, более 1300 мобильных бригад и более 400 центров массовой вакцинации.

«В целом Украина выполняет свой план по вакцинации на 54%», — констатировала Каркищенко.

Она отметила, что с начала вакцинальной кампании самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, он превышает средний по Украине (50 792) в 1,6 раза. В Киеве прививки уже получили 83 692 человека. Сразу за лидером — Киевская и Полтавская области с показателями 63 254 и 61 756 прививок на 100 тыс. населения соответственно.

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Самые низкие уровни охвата в этом на сегодняшний день — в Ивано-Франковской (37 536), Закарпатской (36 467) и Волынской (32 573) областях.

«Если говорить о количестве проведенных прививок с начала кампании, в мировом рейтинге по количеству вакцинаций Украина занимает 44 место», — сказала Каркищенко.

вакцинация
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