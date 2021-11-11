Большинство украинцев недовольны деятельностью Офиса президента и самого Зеленского

Деятельностью президента Владимира Зеленского удовлетворены 33% граждан, говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг». В то же время не удовлетворены деятельностью главы государства 65% опрошенных.
Если говорить об Офисе президента, то его работой удовлетворены 22% граждан. Противоположного мнения о деятельности ОПУ 72% украинцев.
В то же время работой премьер-министра Дениса Шмыгаля удовлетворены 18%, не удовлетворены — 68%. Затруднились оценить работу главы правительства 14% респондентов.
Наибольшее недовольство украинцы высказывают о работе Верховной Рады — таких граждан 83%. Еще 80% недовольны работой Кабмина.
При этом идею роспуска украинского парламента и назначение новых выборов поддерживают 58% респондентов. Против этого выступили 38% граждан.
Отставку правительства и утверждение нового Кабинета министров поддерживают 55% опрошенных. Против высказались 39%.
Идею отставки президента и проведение досрочных выборов поддерживают 40%, не поддерживают 58%.
Социологическое исследование провели 4-9 ноября 2021 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше.
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