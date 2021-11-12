Китайцы потратили на покупки в День холостяков рекордные $139 млрд

Китайские покупатели в ходе Дня холостяков потратили $139,1 млрд, побив прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии COVID-19.

Продажи на платформах китайской компании Alibaba Group Holdings Ltd. в период с 1 по 11 ноября составили 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), также побив прошлогодний рекорд в 498,2 млрд юаней. Таким образом рост составил 14%, что все же оказалось меньше роста на 93% в прошлом году.

Конкурент Alibaba — компания JD.com в период с 31 октября по 11 ноября получила выручку в размере 349,1 млрд юаней ($54,6 млрд). Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 28%, в то время как в 2020 году он составлял на 32%.

Традиционно День холостяков (или День одиноких людей) отмечается 11 ноября и считается одним из крупнейших событий для торговых площадок в стране, проводящих различные акции. В прошлые годы, как и в этот, магазины начинали проводить крупные рекламные кампании и устанавливать большие скидки на свои товары за несколько дней или даже недель до праздника.

Однако в этом году ряд компаний столкнулся с давлением со стороны регулирующих органов, из-за чего они не смогли провести более масштабные рекламные акции, и это повлияло на темпы роста продаж, считают эксперты.

Перед Днем холостяков регуляторы попросили JD.com и Meituan сократить объемные рекламные тексты, отправляемые покупателям во время праздника. На прошлой неделе 16 операторов платформ онлайн торговли, некоторые из которых непосредственно связаны с Alibaba, получили предупреждение о нечестной конкуренции от госорганов в южной провинции Гуандун.

Компании также во избежание лишнего давления урезали рекламные акции, чтобы больше соответствовать призывам Си Цзиньпина к «всеобщему процветанию», которое включает в себя борьбу с излишествами и отстаивание более справедливого распределения богатства и ресурсов.

Китайские власти в последнее время ужесточили политику в отношении технологических компаний, работающих в сфере онлайн-торговли. Они проводят расследования в отношении Alibaba и другого крупного представителя отрасли Meituan на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ранее в этом году Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд за несоответствие антимонопольным нормам.