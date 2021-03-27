Войти
Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
официально
Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок
планы
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

NASA просчитало риски столкновения астероида с Землей в ближайшие 100 лет

268
NASA просчитало риски столкновения астероида с Землей в ближайшие 100 лет

Риска столкновения Земли с астероидами в ближайшие 100 лет нет. Об этом сообщили в космическом агентстве NASA.

Специалисты агентства определили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет.

Ученые, открывшие астероид, заявляли, что он может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. км от центра Земли. Позднее ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиса с Землей и в 2036 году.

Как отметили в NASA, до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные 5 марта исследования, когда Апофис совершил очередной полет на расстоянии 17 млн км от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны), показали, что любую возможность столкновения в 2068 году и намного позже можно с уверенностью исключить.

«Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере в ближайшие 100 лет. Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков», — заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Последние расчеты NASA в отношении Апофиса были сделаны с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун (расположена в пустыне Мохаве в южной Калифорнии), а также 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Голдстоун вел прием сигнала, а Грин-Бэнк производил «бистатический эксперимент», который удвоил силу принимаемого сигнала.

Предыдущие радиолокационные наблюдения показали, что Апофис имеет «двулопастный», или похожий на арахис, вид. Как отметили в NASA, это относительно обычная форма для околоземных астероидов диаметром более 200 метров. В настоящее время ученые работают над улучшением понимания скорости вращения астероида и оси, вокруг которой он вращается. Эти данные позволят определить ориентацию астероида относительно Земли, когда он войдет в гравитационное поле нашей планеты в 2029 году, что может изменить состояние вращения.

Читайте также: HBO подписал многомиллионный контракт с Джорджем Мартином

13 апреля 2029 года астероид Апофис пройдет на расстоянии 32 тыс. км от поверхности Земли — это меньше, чем расстояние геосинхронных спутников. Во время этого сближения Апофис будет виден наземным наблюдателям в Восточном полушарии без помощи телескопа или бинокля, отметили в NASA.

астероид, НАСА
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 марта 2021
Пятница, 26 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В чьи руки уплывут суда морского рыболовецкого флота Украины?

В экспертной среде зазвучала информация, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) решило окончательно расстаться с активами своей оффшорной компании - Fishing Company S.A. Планы по продаже морского рыболовецкого флота вынашивал еще прежний глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. Но теперь, как видим, уже новая власть воплощает планы Ковалива в жизнь. Разве что «зеленые» решили подойти к вопросу более основательно.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016