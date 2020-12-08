Капсулу с образцами астероида Рюгу доставили в Токио

Капсула, выпущенная космическим зондом «Хаябуса-2» японского Агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), прибыла в Институт космоса и астронавтики JAXA в городе Сагамихара недалеко от Токио.

Об этом сообщает NHK.

Капсула содержит образцы песка с астероида Рюгу. Капсула была подобрана после приземления в австралийской пустыне в воскресенье.

Чартерный самолет с капсулой на борту вылетел из Австралии поздно вечером в понедельник и прибыл в аэропорт Ханеда в Токио примерно в 7:00 утра во вторник, после чего капсулу перевезли в институт JAXA.

Ожидается, что группа исследователей раскроет капсулу в середине декабря. Вполне вероятно, что они начнут анализировать то, что по расчетам JAXA может быть образцами грунта с астероида, в июне, после того, как будет составлено описание содержимого капсулы.