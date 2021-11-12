В ВСУ подсчитали количество российских военных на оккупированном Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщает о 2,1 тыс кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые на постоянной основе находятся в оккупированных РФ отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины.

«На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: совокупная численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице главнокомандующего в Facebook в пятницу.

По словам Залужного, российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня: с начала года зафиксировано 2 тыс 287 обстрелов украинских позиций, из которых 610 — из запрещенного минскими договоренностями вооружения. За текущий месяц противник нарушил режим «тишины» 78 раз, из них 26 — применив артиллерийские системы калибром более 100 мм. «Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов... Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами», — написал он.

Я бываю на передовой каждый месяц по нескольку дней. В ближайшие дни — вместе с министром обороны посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить беспокоящие их вопросы", — добавил Залужный.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находятся в районе проведения операции Объединенных сил на востоке страны с рабочей поездкой, по результатам которой будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны РФ в регионе.