Власть ничего не сможет сделать с Ахметовым, - эксперт

Бизнесмен Ринат Ахметов обладает слишком большим экономическим и политическим влиянием. Поэтому власти придется с ним договариваться. Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник.

«Пока рано говорить о серьезном конфликте между Ринатом Ахметовым и окружением президента. Скорее, я бы говорил о определенной независимости Рената Леонидовича от Офиса Президента. Он, в отличии от некоторых других олигархов, не находится в союзе с Офисом президента, не имеет с ним общих целей, интересов, не обслуживает его информационные запросы. Но до конфликта еще далеко. Когда при Ющенко подгоняли БТР, вот тогда был конфликт», — отметил эксперт.

По его мнению, причина холодных отношений между олигархом и властью заключается в тех действиях, которые предпринимает власть в экономике и политике.

«Во-первых, мы видим проведение многочисленных экономических реформ без согласования и диалога с крупным бизнесом. Во-вторых, это законопроект об олигархах, который, хоть юридически и не опасен, выглядит как форма унижения людей, которые пережили достаточно сложные периоды пока накопили свои капиталы и немножечко по-другому видят, какими должны быть отношения между властью и государством. И третья причина, наверное, то, что в целом сегодня курс Зеленского нельзя назвать системным, прогнозируемым. Он, в какой-то мере больше подыгрывает внешним игрокам, нежели национальному капиталу. Именно эти причины привели к определенному осложнению отношений не только с Ахметовым, но и с многими другими представителями украинского крупного бизнеса», — убежден политолог.

В то же время он не считает, что нынешнее охлаждение отношений между олигархом и властью перерастет в серьезный конфликт. Прежде всего потому, что у Рината Ахметова слишком большой экономический и политический вес в стране.

«Я думаю, в конечном итоге ситуация закончится тем, что стороны все же договорятся. Потому что с одной стороны любой крупный бизнес в той или иной мере всегда ориентирован на власть. Без нее ему сложно функционировать. С другой стороны, экономическое влияние Ахметова, и его компаний, которые, по разным оценкам, достигают 20-30% ВВП Украины, тот факт, что на него работают 100 тысяч человек, делают любые реальные атаки на эту финансово-политическую группу очень опасными, дестабилизирующими. „Разобраться“ власть с Ахметовым не сможет в силу его веса в национальной экономике и в национальной политике, попытки сделать это приведут к серьёзному и ощутимому для всех кризису. Поэтому, я думаю, что в конечном итоге стороны найдут модель коммуникации», — отметил эксперт.

Напомним, что в последнее время СМИ сообщают о конфликте Рината Ахметова и Офиса президента. Проявляется он, в частности, в том, что медиа олигарха начали резко критиковать Зеленского, а также предоставлять трибуну его оппонентам.