Турция закупит у Украины двигатели для ударных беспилотников

Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar и украинское конструкторское бюро «Ивченко-прогресс» (входит в Укроборонпром) подписали контракт на поставку двигателей для новых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MUIS. Как сообщила турецкая компания, сделка прошла в Стамбуле на выставке продукции оборонной промышленности SAHA EXPO.

«Мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА",— говорится в сообщении компании в Twitter.

В конце октября украинские военные впервые применили на Донбассе урецкий беспилотник Bayraktar TB-2, партию которых закупили еще при президенте Петре Порошенко. После этого ситуация в регионе обострилась.