СБУ разоблачила три крупных сети, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и в ходе спецоперации пресекли деятельность 3 сетей по изготовлению и продаже поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, которые работали в Киеве, Львовской и Ровненской областях.

Как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, в общей сложности злоумышленники «обслужили» более 10 тысяч человек.

«В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов. Установлено, что сеть организовал гражданин одной из европейских стран», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организатор привлек к противоправной деятельности владельцев украинских туристических агентств, пополнявших «клиентскую базу», врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных, а также граждан Украины, изготовлявших поддельные документы.

«Массовое „производство“ подделок имело широкий спектр „услуг“. Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств», — отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что «клиентская база» злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои «заказы» они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок — это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3 тыс. грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения — 10 тыс. грн. По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники заработали почти 10 миллионов гривен.

Кроме того, отмечается, что правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан. Такая информация будет удалена.

«Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19. Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран», — подчеркивают в СБУ.

В спецслужбе уточняют, что, по данным следствия, жители Львова и области подделывали документы о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к «делу» медработников, которые вносили персональные данные «клиентов» в электронную систему здравоохранения «eHealth». Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего — 1,8-2 тыс. грн.

«Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и „зарабатывали“ на этом более полумиллиона гривен ежемесячно», — подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что схему изготовления поддельных COVID-сертификатов обнаружили и в Ровенской области. Её, по материалам следствия, организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

«Клиентов» искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые «медицинские документы» посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины«, — подчеркивают в спецслужбе.

Отмечается, что стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тыс. грн в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных «заказчики» переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

В СБУ уточняют, что по фактам всех указанных правонарушений были проведены санкционированные обыски, фигурантам сообщили о подозрении в подделке и сбыте поддельных документов. Следственные действия по всем указанным правонарушениям продолжаются.