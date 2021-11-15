Раду полностью закрыли для невакцинированных

В Верховную Раду с понедельника пускают только по спецпропускам, которые выдаются при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.
Правила распространяются на народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата ВР и журналистов, передает Укринформ.
15 ноября вступило в силу соответствующее постановление Верховной Рады.
Народные депутаты, их помощники, работники Аппарата парламента, журналисты должны получить пропуск, если они вакцинированы одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Без наличия пропуска посетителей в помещение парламента допускают при наличии ковид-сертификата, отрицательных ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанных не позднее чем за 72 часа, или справки о выздоровлении от COVID-19. Сотрудники Управления государственной охраны на входах в парламент проверяют необходимые документы.
Напомним, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление, которое предусматривает, что допуск народных депутатов Украины и других посетителей в помещения административных зданий парламента будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих COVID-19-вакцинацию, или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 .
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016