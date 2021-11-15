Раду полностью закрыли для невакцинированных

В Верховную Раду с понедельника пускают только по спецпропускам, которые выдаются при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.

Правила распространяются на народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата ВР и журналистов, передает Укринформ.

15 ноября вступило в силу соответствующее постановление Верховной Рады.

Народные депутаты, их помощники, работники Аппарата парламента, журналисты должны получить пропуск, если они вакцинированы одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Без наличия пропуска посетителей в помещение парламента допускают при наличии ковид-сертификата, отрицательных ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанных не позднее чем за 72 часа, или справки о выздоровлении от COVID-19. Сотрудники Управления государственной охраны на входах в парламент проверяют необходимые документы.

Напомним, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление, которое предусматривает, что допуск народных депутатов Украины и других посетителей в помещения административных зданий парламента будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих COVID-19-вакцинацию, или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 .