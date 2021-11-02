В Раду больше не будут пускать невакцинированных

Верховная Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации, справки о выздоровлении или ПЦР-теста.
Данное решение поддержали 279 народных избранников.
Постановление касается и депутатов, и всех посетителей, включая журналистов.
Вместе с тем в украинском парламенте обустроят пункты вакцинации против COVID-19, где желающие смогут привиться на неделях, отведенных для работы Рады в пленарном режиме.
Принятое постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября 2021 года. До этого аппарат парламента обязуется проинформировать посетителей о дополнительных условиях допуска в админинздания, сооружения и служебные помещения Рады, а также подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых и распорядительных актов.
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