В Раду больше не будут пускать невакцинированных

Верховная Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации, справки о выздоровлении или ПЦР-теста.

Данное решение поддержали 279 народных избранников.

Постановление касается и депутатов, и всех посетителей, включая журналистов.

Вместе с тем в украинском парламенте обустроят пункты вакцинации против COVID-19, где желающие смогут привиться на неделях, отведенных для работы Рады в пленарном режиме.

Принятое постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября 2021 года. До этого аппарат парламента обязуется проинформировать посетителей о дополнительных условиях допуска в админинздания, сооружения и служебные помещения Рады, а также подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых и распорядительных актов.