В двух гостиницах возле Рады заработают пункты вакцинации

В гостиницах «Киев» и «Национальный», расположенных в непосредственной близости от здания Верховной Рады в центре Киева и принадлежащих Управлению парламента, развернут мобильные пункты вакцинации для всех желающих, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«По предварительным договоренностям, учитывая количество желающих, которые хотят вакцинироваться, насколько я знаю, в отелях „Киев“ и „Национальный“ будут открыты пункты вакцинации для всех желающих, поэтому все, кто видят очереди, пожалуйста, приезжайте в эти отели, которые принадлежат Управлению Верховной Рады», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил не пускать в Раду невакцинированных депутатов. Данилов заявил, что глава Верховной рады Украины должен строго запретить народным депутатам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, появляться в стенах парламента.
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