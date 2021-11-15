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Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ

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Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ

Уволенная команда англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post запускает новое СМИ, которое возглавит экс-заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Об этом сообщается на странице Save the Kyiv Post в Фейсбук, передает Укринформ.

«Сейчас мы переходим к запуску нового СМИ с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продолжить её дело. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но её команда сплоченная и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу. Мы рады сообщить, что Ольга Руденко, бывший заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания», — говорится в посте.

Отмечается, что медиаконсалтинговая компания Jnomics Media будет отвечать за бизнес-аспекты нового проекта.

Пока новое СМИ находится в стадии разработки, коллектив запускает информационный бюллетень с рассылкой новостей.

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Как сообщалось, 8 ноября владелец украинской самой старой англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание временно прекращает работу.

Беспокойство в связи с прекращением работы издания выразили послы ЕС, Великобритании, Швеции, а также посольство США в Украине.

11 ноября стало известно, что новым генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье.

СМИ, Kyiv Post
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