Немецкий регулятор допустил «Нафтогаз» к участию в сертификации «Северного потока-2»

НАК «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2», сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в Facebook в понедельник.

«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — отметил Витренко.

Он снова напомнил об угрозах, которые несет Европе запуск «Северного потока-2». По его мнению, энергетическая безопасность Европы будет обеспечена, если страны будут покупать газ на восточной границе Украины, а потом самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить.

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Для запуска газопровода оператор проекта должен предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.