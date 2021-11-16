В Днепре пожар в доме престарелых – пятеро погибших

В городе Днепр в частном доме престарелых обнаружили мертвыми пятеро женщин. По всей вероятности, они отравились угарным газом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены мертвыми пятеро женщин в возрасте от 75 до 89 лет», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание проводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тело погибших направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — до 8 лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, в настоящее время в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержан администратор учреждения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы.