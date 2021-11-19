Журнал Consumer Reports назвал самые надежные и ненадежные автомобили

Популярный американский журнал Consumer Reports опубликовал свой очередной рейтинг наиболее надежных и ненадежных автомобилей. Рейтинг составляется на основании отзывов владельцев автомобилей, состоящих в клубе Consumer Reports. Автомобилисты сообщают о своих впечатлениях об эксплуатации конкретных моделей за последние 12 месяцев, неполадках, с которыми им пришлось столкнуться, и уровне удовлетворенности или неудовлетворенности в целом.

В нынешнем году девять из десяти первых мест заняли автомобили японских и корейских брендов — Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Subaru, Kia. На вершине рейтинга оказался внедорожник Lexus GX. В первой десятке нет ни одной модели от европейских производителей и всего одна от американских — это кроссовер Cadillac XT5. В самом низу рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLE. Также в последней десятке рейтинга есть модели Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Volvo XC 90, Volkswagen Tiguan, Tesla Model Y.

В текущем году автомобили Tesla, как и многие другие электромобили других компаний, особенно в сегменте SUV, показали слабые результаты. «Электрические SUV находятся в самом низу рейтинга из всех сегментов автомобилей»,— заявил на презентации директор по тестированию автомобилей в Consumer Reports Джейк Фишер. Так, например, владельцы Tesla Model Y жалуются на плохую подгонку панелей кузова, утечки и другие проблемы в климат-контроле этого электромобиля, а владельцы Tesla Model X — на проблемы в работе дверей в форме крыла чайки, которые сама компания называет «крыльями сокола».