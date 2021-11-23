Джоан Роулинг пожаловалась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете

Британская писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию после того, как защитники прав трансгендеров опубликовали в интернете фото с адресом ее дома в Эдинбурге. Об этом сообщила во вторник газета The Times.
«Мы в курсе этого инцидента, его расследование полицией продолжается», — цитирует издание краткое заявление правоохранителей.
Сама автор серии романов о приключениях Гарри Поттера написала 22 ноября, что после ее высказываний в 2020 году по теме трансгендеров она получила «столь много смертельных угроз, что могла бы обклеить ими свой дом». «И я не перестала высказываться. Возможно, я просто выскажу здесь эту мысль, лучший способ доказать, что ваше движение не угрожает женщинам — это перестать нас травить, подвергать нападкам и угрожать», — написала Роулинг в Twitter.
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высказал свою поддержку писательнице. «Не считаю, что кто-нибудь должен подвергаться таким преследованиям. Мы верим, что все имеют право на то, чтобы к ним относились достойно и с уважением, и чтобы люди могли делиться своей точкой зрения», — заявил представитель Даунинг-стрит.
Представители движения за права трансгендеров в итоге удалили свой пост, опубликованный в пятницу, сообщив, что сами получили много угроз. Однако они добавили, что считают свои действия верными.
Роулинг оказалась в центре крупного скандала летом прошлого года, когда ее высказывания в Twitter дали некоторым людям повод обвинить писательницу в дискриминации трансгендеров. Отстаивая свою позицию, она выступила против вытеснения понятия биологического пола и подвергла критике некоторые из базовых концепций, на которые опираются активисты движения за права трансгендеров.
После этого писательнице стали приходить угрозы, а многие из поклонников от нее отвернулись. Среди знаменитостей, критиковавших создательницу Гарри Поттера, оказался актер Дэниел Рэдклифф, воплотивший образ Гарри Поттера на большом экране, однако группа известных писателей, журналистов и актеров осудила травлю Роулинг. Среди последних оказался лауреат «Оскара» Эдди Редмэйн, играющий волшебника-натуралиста Ньюта Саламандера в киноцикле «Фантастические твари и где они обитают», события которого предшествуют описанным в книгах и фильмах о Гарри Поттере.
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