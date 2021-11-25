Войти
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
официально
Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Парламент Молдовы одобрил выделение средств для выплаты долга «Газпрому»

352
Парламент Молдовы одобрил выделение средств для выплаты долга «Газпрому»

Парламент Молдовы согласился выделить средства для выплаты долга за газ российской компании «Газпром» и одобрил соответствующую поправку в бюджет в последнем чтении. Об этом сообщают местные СМИ.

Деньги получит компания «Молдовагаз». За поправки проголосовали 60 участников пленарного заседания.

Власти Молдовы погасят долг перед «Газпромом» в срочном порядке, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры и развития территорий российскоиму «Интерфаксу».

Как говорил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компании для погашения долга требовалось $74 млн.

В конце октября Молдова договорилась с «Газпромом» продлить контракт на поставку газа на пять лет при условии, что выплаты по нему больше не будут задерживать.

22 ноября «Газпром» выдвинул Молдове ультиматум и пригрозил отключить газ, если долг не будет уплачен за 48 часов. Тогда официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что при заключении контракта стороны договаривались, что платежи будут приходить в срок.

В ответ вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну заявил, что Молдова не сможет выплатить долг раньше 25 ноября из-за юридических процедур, так как сначала решение о выделении средств должен принять парламент, затем деньги «Молдовагазу» передаст правительство. После этого Куприянов объявил о решении «Газпрома» не отключать газ Молдове после истечения срока ультиматума «в качестве исключения».

Газпром, Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 ноября 2021
Среда, 24 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016