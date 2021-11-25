Парламент Молдовы одобрил выделение средств для выплаты долга «Газпрому»

Парламент Молдовы согласился выделить средства для выплаты долга за газ российской компании «Газпром» и одобрил соответствующую поправку в бюджет в последнем чтении. Об этом сообщают местные СМИ.
Деньги получит компания «Молдовагаз». За поправки проголосовали 60 участников пленарного заседания.
Власти Молдовы погасят долг перед «Газпромом» в срочном порядке, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры и развития территорий российскоиму «Интерфаксу».
Как говорил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компании для погашения долга требовалось $74 млн.
В конце октября Молдова договорилась с «Газпромом» продлить контракт на поставку газа на пять лет при условии, что выплаты по нему больше не будут задерживать.
22 ноября «Газпром» выдвинул Молдове ультиматум и пригрозил отключить газ, если долг не будет уплачен за 48 часов. Тогда официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что при заключении контракта стороны договаривались, что платежи будут приходить в срок.
В ответ вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну заявил, что Молдова не сможет выплатить долг раньше 25 ноября из-за юридических процедур, так как сначала решение о выделении средств должен принять парламент, затем деньги «Молдовагазу» передаст правительство. После этого Куприянов объявил о решении «Газпрома» не отключать газ Молдове после истечения срока ультиматума «в качестве исключения».
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