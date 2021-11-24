Молдова выпросила у «Газпрома» не прекращать поставки газа

Молдова обратилась к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня и пообещала заплатить за него в пятницу, в виде исключения и понимая ситуацию в стране, компания приняла решение согласиться, заявил представитель российского монополиста Сергей Куприянов.
«Правительство Молдовы обратилось к „Газпрому“ с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий „Газпрома“ и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. „Газпром“ в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов, которого цитируют российские СМИ.
«Газпром» твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять", — добавил он.
Напомним, сегодня истекают 48 часов, которые российский монополист дал «Молдавгазу» для погашения долга за текущие поставки. В случае неуплаты россияне грозились отключить газ.
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