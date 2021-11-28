С 1 декабря начнется тестирование функции «прописки» на портале «Дия»

С 1 декабря украинцы смогут присоединиться к бета-тестированию функции декларирования места проживания на портале «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Запускаем бета-тест декларирования местожительства онлайн 1 декабря на портале „Дия“. Это одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг», — написал Федоров в Фейсбуке в воскресенье.
По его словам, из-за бюрократических сложностей каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще, поскольку для того, чтобы сообщить государству место проживания необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.
«Команда Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее. Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Полгода назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти по всей стране. Услугу можно получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом», — подчеркнул глава Минцифры.
Он отметил, что все желающие могут записаться на бета-тестирование функции на сайте.
«Что нужно для участия в тестировании: налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья, КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья, право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года), проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3p3xMGh, заявитель должен быть старше 14 лет», — уточнил Федоров.
Он добавил, что услуга декларирования места проживания была разработана Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Минобороны и Минюстом при поддержке международных партнеров.
Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.
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