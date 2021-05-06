Штамп в паспорте о месте проживания и справку о прописке могут отметить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте проживания.
Документ опубликован на сайте Рады.
Появление законопроекта № 5463 под названием «Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине» прокомментировал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого. «Достаточно авторизоваться в приложении „Дія“ или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой», — отметил он.
Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. «Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным», — добавил Федоров.
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