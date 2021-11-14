Украина начнет тестировать электронный вид на жительство

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект об электронных видах на жительство, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.
«Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в „Дії“ как аналог обычного паспорта. Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн», — написал Шмыгаль в фейсбуке.
Он отметил, что на этой неделе правительство также дало старт экспериментальному проекту, который позволяет украинцам, обладающим паспортом в форме «книжечки», изменить адрес регистрации места проживания в онлайн-режиме, что предусмотрено законопроектом № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине, который был принят в парламенте во втором чтении.
«Достаточно заполнить заявление на портале „Дія“, и информация будет подтянута автоматически. Ранее такая услуга была доступна владельцам ID-карт. Уже с декабря регионы начнут постепенно переходить на электронное изменение регистрации», — отметил премьер.
Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.
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