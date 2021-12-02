Осень в Киеве была одной из самых сухих за годы наблюдения

Осень 2021 года стала одной из самых сухих за годы наблюдения.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории на проспекте Науки, средняя температура воздуха нынешней осенью составила +8,9ºС, что на 0,2ºС выше климатической нормы 1991-2020 годов.

В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

«Самый холодный день осенью 2021 года в Киеве был 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза. Самый теплый — 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0ºС», — говорится в сообщении.

За сентябрь — октябрь в Киеве выпало всего 54 мм осадков, что составляет 36% от климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию.

Напомним, что ноябрь 2021 года в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет наблюдения.