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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 140 лет

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 140 лет

Нынешний ноябрь в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет наблюдения.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°С. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

«Самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до −7,1°С, а самым теплым — 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°С», — говорится в сообщении.

В Киеве на проспекте Науки в месяц выпало 29 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы.

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В обсерватории отметили, что метеорологическая осень в Киеве продолжается, пока среднесуточная температура устойчиво не пересечет отметку 0°С в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода — 29 ноября.

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Среда, 1 декабря 2021
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