Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда стран

Кабинет министров ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Согласно решению, принятому на заседании правительства в четверг, в частности, ограничивается въезд в страну граждан ЮАР, Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик, Республики Малави.

Кроме того, граждане Украины и других стран, находившиеся в этих странах не менее семи дней в течение последних 14 дней, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Постановление вступает в силу с 00 часов 3 декабря.