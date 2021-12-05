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Bloomberg узнал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

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Bloomberg узнал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события в Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.

Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». После этого, напомнил госсекретарь, Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом».

Financial Times также сообщает со ссылкой на свидетелей дискуссии, что Лавров и Блинкен на ужине обменялись «напряженными замечаниями» по поводу ситуации в Украине.

Спор произошел за день до официальной двусторонней встречи Лаврова и Блинкена «на полях» министерского заседания ОБСЕ. Дипломаты провели переговоры 2 декабря в закрытом формате, они продлились около 40 минут. После встречи Лавров сообщил, что предложил Блинкену взаимно обнулить существующие ограничения в работе дипмиссий.

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1 декабря после встречи глав МИД стран НАТО в Риге Блинкен заявил, что в случае нападения России на Украину Вашингтон задействует против Москвы такие действенные санкции, от применения которых он воздерживался ранее, и призвал российскую сторону отвести свои войска от украинской границы.

Сергей Лавров, Энтони Блинкен
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