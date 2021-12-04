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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена

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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.

«Президенты сами определят», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. По его словам, встреча пройдет в формате видео-конференц-связи.

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Ранее издание The Washington Post писало, что организация встречи стала основной темой визита в ноябре директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Газета сообщала, что в декабре главы государств должны созвониться, а в начале 2022 года в Вашингтоне планируют провести личную встречу.

Владимир Путин, Джо Байден
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