В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.

«Президенты сами определят», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. По его словам, встреча пройдет в формате видео-конференц-связи.

Ранее издание The Washington Post писало, что организация встречи стала основной темой визита в ноябре директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Газета сообщала, что в декабре главы государств должны созвониться, а в начале 2022 года в Вашингтоне планируют провести личную встречу.