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Монастырский инициирует отстранение своего зама Гогилашвили на время расследования

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Монастырский инициирует отстранение своего зама Гогилашвили на время расследования

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

«Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление к Кабинету министров Украины», — написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что лично изучит все детали инцидента и примет соответствующие управленческие решения.

Ранее на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

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На сайте МВД указано, что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности «Учет и налогообложение», в 2020 году закончил этот же университет по специальности «Право». В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации «Центр здоровой молодежи» (Киев).

Денис Монастырский, Александр Гогилашвили
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