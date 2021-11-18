Полиция раскрыла покушение на министра Лещенко

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что группа лиц покушалась на министра аграрной политики Романа Лещенко.
Романа Лещенко якобы заказал гражданин США, который имел к министру имущественные претензии. Накануне он встречался с киллером и дал 20 000 долларов задатка.
Полиция вышла на американца по другому делу — он ранее заказал убийство человека, который работал для него сборщиком долгов в 2018 году. Но это «убийство» уже на тот момент контролировалось полицией и стало инсценировкой.
Но гражданин США, довольный успехом первого заказа, сделал второй — уже на Романа Лещенко.
В итоге его «смерть» также инсценировали, рассказал Монастырский.
Роман Лещенко стал главой Министерства аграрной политики и продовольствия в декабре 2020 года. До этого он занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Добавим, до этого неизвестные устроили покушение на Сергея Шефира, первого помощника украинского президента.
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