Путин считает, что США повторяют ошибки СССР

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом раскритиковал США за излишнюю самоуверенность и провел параллель с СССР. Об этом глава РФ сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает Associated Press (АР).
«Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи», — сказал Путин.
Однако, как заметил президент РФ, в настоящее время количество проблем растет и наступит время, когда «с ними уже нельзя иметь дело». «И США уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — заявил он.
По мнению Путина, США столкнулись с типичными проблемами империй - уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся.
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