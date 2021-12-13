Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
«Кабмин уволил Гогилашвили», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.
Как сообщалось, в субботу на Youtube появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.
Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.
Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция — увольнение.
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