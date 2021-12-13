Войти
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
Трамп расстроен тем, как Байден провел видеосаммит с Путиным
позиция
Трамп расстроен тем, как Байден провел видеосаммит с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

190
Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

«Кабмин уволил Гогилашвили», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

Как сообщалось, в субботу на Youtube появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Читайте также: Еще две области покинут «красную» зону

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция — увольнение.

Александр Гогилашвили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 декабря 2021
Воскресенье, 12 декабря 2021
Суббота, 11 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016