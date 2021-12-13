Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

«Кабмин уволил Гогилашвили», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

Как сообщалось, в субботу на Youtube появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция — увольнение.