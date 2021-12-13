Замглавы МВД Гогилашвили уволили по собственному желанию

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили по собственному желанию.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина № 1639 от 13 декабря, которое было опубликовано на сайте правительства.

Как сообщалось, в субботу в Youtube появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция — увольнение.