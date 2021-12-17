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Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в альянс

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Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в альянс

Страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. Об этом говорится в распространенном в пятницу российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов организации Североатлантического договора.

«Участники, являющиеся государствами — членами организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», — говорится в документе.

В проекте отмечается, что участники, являющиеся государствами — членами НАТО, «отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

«В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами — членами организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами — членами организации Североатлантического договора», — говорится в документе.

Участники соглашения также «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников».

Как подчеркивается в проекте, РФ и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами — членами НАТО, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.

«В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех участников», — говорится в документе.

Как указывается в проекте, стороны «подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников». «Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)», — отмечается в документе.

Как предлагает российская сторона, участники соглашения «обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников». «Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности», — подчеркивается в документе.

Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций предлагается применять механизмы срочных консультаций на двусторонней и многосторонней основе, включая Совет Россия — НАТО. При этом участники соглашения на регулярной добровольной основе обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины«.

«В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия, — говорится в документе. — Для поддержания экстренных контактов между участниками организуются „горячие“ телефонные линии».

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В проекте отмечается, что соглашение «не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства участников, вытекающие из Устава ООН». «Настоящее соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее соглашение вступает в силу с даты его передачи», — говорится в документе. При этом любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление.

Россия, НАТО, отношения с Россией
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