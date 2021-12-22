Все печатные СМИ в Украине должны будут иметь украиноязычную версию

В Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины напоминают, что с 16 января 2022 года все общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке независимо от того, публикуется ли одновременно версия на каком-либо ином языке, включая русский.

В то же время, в сообщении пресс-службы ведомства говорится, что для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года.

«В соответствии с законом „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ печатные средства массовой информации могут издаваться на других, нежели государственный, языках (в частности, на русском) при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение по подписке печатных изданий на русском допускается при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке. В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на возмездной основе или на безвозмездной, включая безвозмездную раздачу.

«Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности, объявления, рекламную информацию и т.д. Исключения упомянуты в ч.5 ст.25 закона „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“: под них подпадают английский язык, официальные языки Европейского Союза, крымскотатарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот список не попал», — говорится в сообщении.

В Госкомтелерадио подчеркивают, что за нарушение языковых требований штраф составляет от 400 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8-8,5 тыс грн), а повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5-11,9 тыс грн). Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.