Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещал России не расширяться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.
«НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — заявил Столтенберг. «Второе, есть документы 1970-х, 1990-х годов — Заключительный акт Хельсинки, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия — НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу», — добавил он.
По оценке генсека, «это фундаментальный принцип европейской безопасности, который Россия сама подписала». «Мы не можем это изменить посредством нескольких цитат. К тому же союзники отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. Бывший советский президент Михаил Горбачев сам сказал, что тема расширения НАТО на восток не вставала до объединения Германии», — продолжил Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россию «просто нагло обманули», когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО», — пожаловался Путин.
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