Цена на газ в Европе упала ниже $1300

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до $1253 за 1 тыс. куб. м, или €107 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже 19%.

Причиной падения эксперты называют усилившийся ветер, который повысил выработку ветряной генерации. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Напомним, что биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако затем цены начали снижение.